Доба на Донбасі: двоє українських військових отримали бойові травми
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм
6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
- двічі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Водяного і Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки — зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новогнатівки — з СПГ та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 8 ворожих обстрілів:
- двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- чотири рази біля Луганського — з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького — зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.