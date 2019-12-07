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    Доба на Донбасі: двоє українських військових отримали бойові травми

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    Доба на Донбасі: двоє українських військових отримали бойові травми

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм

    6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

    • двічі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • біля Водяного і Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Миколаївки — зі станкових протитанкових гранатометів;
    • поблизу Новогнатівки — з СПГ та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

    • двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • чотири рази біля Луганського — з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;
    • у районі Троїцького — зі станкових протитанкових гранатометів;
    • поблизу Кримського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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