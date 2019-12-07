Росія блокує в ОБСЄ будь-яку заяву щодо України, - посол США



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Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні

Російська Федерація блокує спроби держав-учасниць ОБСЄ зробити заяву Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі стосовно агресії РФ, яка триває проти України.

Про це повідомив голова місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор.

«Сполучені Штати серйозно занепокоєні тим, що деякі держави не виконують свої зобов'язання у рамках ОБСЄ. Зокрема, є лише одна держава – Росія – яка несе головну відповідальність за неспроможність просунутися у виконанні положень Гельсінкського заключного акту та Паризької хартії», - заявив Гілмор.

Окрім цього, посол зауважив, що РФ не виконує положення Гельсінкського акту, яким було закладено основи ОБСЄ. А саме, прикладом прояву цього є агресія держави проти України, Грузії, порушення прав людини та ін.

Зокрема, це проявляється і в блокуванні заяви по Україні, адже Росія застосовує принцип консенсусу в Організації. Крім цього, держава не дозволяє іншим учасникам висловити свою позицію та засудити порушення міжнародного порядку.

«Ми це спостерігаємо кожного року на Раді міністрів ОБСЄ. Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасниць зробити заяву щодо України. Також Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської спостережної місії на кордоні, яка б запобігла незаконному перевезенню боєприпасів чи незаконній контрабанді через кордон», - зазначив Джеймс Гілмор.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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Джерело: Укрінформ