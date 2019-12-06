Зеленський заявив, що не хоче бути їжею для Путіна



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Зеленський підкреслив, що Україна повинна бути рівноправною країною за столом переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський вперше з'явився в політичному ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» напередодні саміту в «нормандському форматі».

«Добрий вечір, вся Україно! І Донбас, і Крим, все!» – сказав президент.

Він вибачився перед глядачами за те, що прийшов на програму не в костюмі, тому що прибув безпосередньо з лінії фронту на Донбасі.

«Я хотів вибачитися перед вами і телеглядачами. Я не в костюмі. Я не встиг переодягтися, я тільки з літака. Я був на фронті. Вітали наших хлопців, наших дівчат, наших героїв», - розповів Зеленський.

Він також прокоментував своє фото на обкладинці журналу Time.

«Я не люблю бути між. Я дуже не хочу, щоб Україна була країною між. По-перше, з самого початку. З цією пропозицією я йшов на вибори. Ми хочемо повернути людей і наші територію», – озвучив президент.

Він підкреслив, що Україна повинна бути рівноправною країною за столом переговорів з Росією, а не стравою на цьому столі.

«Є продовження - між іншим. Коли за столом сидять великі боси і представники імперій, і не хочу, щоб ми були тією їжею, яку подають на стіл. Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були незалежної і рівноправної країною», – резюмував Зеленський.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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