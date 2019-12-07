У Петрівському завершили демонтаж фортифікацій



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Демонтаж укріплень в районі Петровського

Сьогодні почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів

На ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського завершився процес демонтажу фортифікаційних споруд.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об’єктів військового призначення на ділянці розведення №3 завершилися в 12:00.

В ООС повідомляють, що загалом було вилучено 244 вибухонебезпечних предмета.

Також було демонтовано 10 бліндажів і 28 допоміжних споруд. Сьогодні почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів.

Нагадаємо, що сьогодні, «Народна рада» підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон «ДНР», згідно з яким «межі» території незаконно формування закріплюються в межах усієї Донецької області України.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.