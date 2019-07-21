Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



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Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем і протитанкових ракетних комплексів

Протягом минулої доби збройні формування РФ та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресслужба штабу ООС.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї;

поряд із Лебединським – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм та підствольного гранатомета;

двічі в околицях Талаківки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета;

поряд із Красногорівкою – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в околицях Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберного кулемета;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

двічі поряд зі Щастям – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Артема – з великокаліберного кулемета;

чотири рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Попасної – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;

поряд із Новоолександрівкою – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

у районі населеного пункту Катеринівка – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;

неподалік Новозванівки – з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 20 липня шістьох окупантів поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - наголошується в повідомленні.