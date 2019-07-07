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    Доба на Донбасі: пʼятеро військових отримали поранення

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    Доба на Донбасі: пʼятеро військових отримали поранення

    Окупанти 26 разів порушили «тишу»

    За минулу добу збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це інформує пресцентр штабу ООС.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • поряд із Лебединським – із мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • тричі околиці Павлополя – з гранатометів різних систем;
    • двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
    • двічі поряд із Гнутовим – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • околиці населеного пункту Пищевик – із протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

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    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» українських наших захисників були обстріляні 10 разів:
    • поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
    • поряд із Новотошківським – із мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
    • околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем;
    • поблизу населеного пункту Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • двічі в районі Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Світлодарська – з міномета калібру 120 мм;
    • околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

    У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування.

    На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.

    Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм; поряд із Новоолександрівкою – з міномета калібру 120 мм; околиці Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - наголошується в повідомленні.

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