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    Окупанти на Донбасі шість разів відкривали вогонь

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    Поранених бійців доставили до шпиталю - Окупанти на Донбасі шість разів відкривали вогонь
    Поранених бійців доставили до шпиталю

    Двоє військовослужбовців отримали поранення

    У середу, 1 травня, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню й використовували зброю заборонену Мінськими домовленостями, поранено 2 військових. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Повідомляється, що поблизу населеного пункту Піски бойовики двічі застосували міномети 120 та 82 мм, поблизу селища Новотроїцьке бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

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    Також двічі обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були зафіксовані поблизу населених пунктів Лебединське й Миколаївка. Поблизу села Гранітне бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

    «Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - повідомили в штабі ООС.

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