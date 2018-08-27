Доба на Донбасі: двоє загиблих та семеро поранених українських військових



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Українські військові на Донбасі

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника

Упродовж минулої доби, 26 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою українськими військовими.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

«При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника», - додають у штабі.

Внаслідок обстрілів двоє наших захисників було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми.

Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування. Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, семеро отримали поранення.

Ніч у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшла без застосування важкого озброєння, проте противник двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.

До слова, напередодні ЗМІ повідомили, що «міністр культури «ДНР» перейшов на бік України.