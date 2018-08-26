На Донбасі через необережність стався підрив міни, є загиблі військові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибух

Ситуація на Донбасі: військові підірвались на мінах, є загиблі

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське.

У всіх випадках командири підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Поряд із цим на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування.

В районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовця загинуло, два отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка.

Детальніше про події завтра під час щоденного брифінгу представника прес-центру операції Об'єднаних сил розкажуть командир оперативно-тактичного угруповання «Північ» генерал-лейтенант Володимир Кравченко та командир бригади полковник Олександр Грузевич, сказано у повідомленні.

В цілому ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Об’єднані сили продовжують виконання завдань у посиленому режимі.

Нагадаємо, минулої доби противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі сім разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

25 серпня окупанти обстріляли з міномету калібру 120 мм житловий сектор селища Південне Бахмутського району Донецької області.