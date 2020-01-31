Місія ОБСЄ у четвер зафіксувала на Донбасі близько 110 вибухів



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У Донецькій області - близько 70, у Луганській - приблизно 40

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у четвер зафіксувала на Донбасі близько 110 вибухів.

Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 30 січня 2020 року.

ОБСЄ повідомляє про близько 70 вибухів у Донецькій області.

«Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухи, зафіксовано в районах на схід від н.п. Світлодарськ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація помітила біля 40 вибухів.

«Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від н.п. Степове, а також на північ і північний схід від н.п. Березівське», - зазначають в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що станом на 18.00 четверга, 30 січня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.