Окупанти застосували заборонену артилерію і гранатомети: поранений боєць Збройних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики сьогодні стріляи із забороненої Мінськими домовленостями зброї

Станом на 18.00 четверга, 30 січня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.

По захисникам Новотошківського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін.

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.