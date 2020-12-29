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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    29 грудня порушень режиму тиші зафіксовано не було - Доба на Донбасі: один військовий поранений
    29 грудня порушень режиму тиші зафіксовано не було

    Бойовики за добу порушили режим тиші на Донбасі 13 разів

    Протягом минулої доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    В районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ.

    Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.

    Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

    Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі СЦКК Операція Об’єднаних сил
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