Доба на Донбасі: один військовий поранений

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 9 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4941 транспортний засіб та 4865 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись три особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 736 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 748 осіб.