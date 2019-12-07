Бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі



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Герой України Полковник Дмитро Каплунов

1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових

Представниками так званої «ДНР» повернули Україні тіло загиблого Дмитра Каплунова, який був співробітником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа».

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос», ветеран Роман Костенко.

Він закликав з’ясувати, як і чому тіло загиблого українця опинилося у бойовиків.

«Героя України Полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль! Давайте поховаємо воїна і розберемося, чому його тіло виявилося у руках ворогів! Бо є правило: «Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника», – написав депутат.

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових. Під час виконання завдання двоє солдатів підірвалися на невідомих вибухових пристроях, вони померли на місці. 3 грудня президент Володимир Зеленський надав їм звання Героїв України з відзначенням ордена «Золота Зірка».

Одним з них і був Дмитро Каплунов. Він загинув під час виконання бойового завдання у «сірій зоні» на Донбасі. Ще 2 грудня через представників СЦКК та СММ ОБСЄ офіційно попросили віддати тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Відтоді перемовини з представниками «ДНР» кілька разів зривалися з різних причин.

Іншого військового поховали 4 грудня.

Видання Cosmopolitan Ukraine звільнило заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну за саркастичний допис у Facebook. Вона поділилася думками щодо «помпезного» поховання співробітника СБУ, яке назвало «язичницьким обрядом». Виявилося, що йшлося про прощання з полковником Денисом Волочаєвим, який загинув на Донбасі 1 грудня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно).

Як повідомлялося, «ДНР» досі не повернула тіло співробітника спецпідрозділу Центру спецоперацій СБУ Дмитра Каплунова.