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    Події в Україні

    Бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі

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    Герой України Полковник Дмитро Каплунов&nbsp; - Бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі
    Герой України Полковник Дмитро Каплунов 

    1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових

    Представниками так званої «ДНР» повернули Україні тіло загиблого Дмитра Каплунова, який був співробітником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа».

    Про це повідомив народний депутат від партії «Голос», ветеран Роман Костенко.

    Він закликав з’ясувати, як і чому тіло загиблого українця опинилося у бойовиків.

    «Героя України Полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль! Давайте поховаємо воїна і розберемося, чому його тіло виявилося у руках ворогів! Бо є правило: «Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника», – написав депутат.

    Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових. Під час виконання завдання двоє солдатів підірвалися на невідомих вибухових пристроях, вони померли на місці. 3 грудня президент Володимир Зеленський надав їм звання Героїв України з відзначенням ордена «Золота Зірка».

    Одним з них і був Дмитро Каплунов. Він загинув під час виконання бойового завдання у «сірій зоні» на Донбасі. Ще 2 грудня через представників СЦКК та СММ ОБСЄ офіційно попросили віддати тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Відтоді перемовини з представниками «ДНР» кілька разів зривалися з різних причин.

    Іншого військового поховали 4 грудня. 

    Видання Cosmopolitan Ukraine звільнило заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну за саркастичний допис у Facebook. Вона поділилася думками щодо «помпезного» поховання співробітника СБУ, яке назвало «язичницьким обрядом». Виявилося, що йшлося про прощання з полковником Денисом Волочаєвим, який загинув на Донбасі 1 грудня.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно).

    Як повідомлялося, «ДНР» досі не повернула тіло співробітника спецпідрозділу Центру спецоперацій СБУ Дмитра Каплунова.

    бойовики на Донбасі СБУ ДНР Герой України
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