Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників



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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, - пресслужба ООС

Бойовики обстріляли українських військових зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська та Майорська

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 20 жовтня, двічі обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що вороги обстріляли українських військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ.

«Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – інформують у пресслужбі.

У штабі ООС також повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території та передано на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського.

До слова, Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Нагадаємо, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.