  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників

    • Розсилка
    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, - пресслужба ООС - Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників
    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, - пресслужба ООС

    Бойовики обстріляли українських військових зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська та Майорська

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 20 жовтня, двічі обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зазначається, що вороги обстріляли українських військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ.

    «Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – інформують у пресслужбі.

    У штабі ООС також повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території та передано на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомлялося, бойовики двічі відкривали вогонь поблизу Луганського.

    До слова, Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

    Нагадаємо, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДСНС обстріл військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies