Доба на Донбасі: окупанти поранили українського воїна
Військового госпіталізовано, стан його здоров'я – середньої тяжкості
У середу, 29 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Новолуганського загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Трьохізбенки росіяни відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Новоселівки ворог бив із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрлів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.
Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».