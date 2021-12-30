Доба на Донбасі: окупанти поранили українського воїна

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Росіяни в зоні ООС поранили українського військового

Військового госпіталізовано, стан його здоров'я – середньої тяжкості

У середу, 29 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля Новолуганського загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Трьохізбенки росіяни відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки ворог бив із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрлів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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