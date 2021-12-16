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    ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів»

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    Місія ОБСЄ зафіксувала 21 систему &laquo;Град&raquo; на окупованій Луганщині - ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів»
    Місія ОБСЄ зафіксувала 21 систему «Град» на окупованій Луганщині
    архівне фото reuters

    Спостерігачі місії помітили реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» біля Хрустального

    На тимчасово окупованій Луганщині місія ОБСЄ зафіксувала 21 систему «Град», розміщену з порушенням лінії відведення. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

    Спостерігачі місії зазначають, що 14 грудня виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» біля Хрустального (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

    У той же день неподалік від Тернового (57 км на схід від Донецька) ОБСЄ зафіксувала чотири танки Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

    Крім того, у другій половині жовтня місія виявила 70 одиниць російської бойової техніки, розташованих поза певними районами відведення.

    До слова, Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі.

    Також Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Напередодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина військова техніка озброєння
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    ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів»