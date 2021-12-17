СБУ затримала понад тисячу російських бойовиків за вісім років війни

СБУ затримала понад тисячу російських бойовиків за вісім років війниграфіка
Служба безпеки ідентифікувала понад 1300 російських найманців, більшість із них затримано
Протягом 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР». За даними пресцентру СБУ, із них було затримано 1096.
За інформацією відомства, за цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність шести терористичних груп та ліквідовано 210 схронів зі зброєю.
«Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, було розпочато понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти держбезпеки України, а 688 вироків суду набрали чинності.
Один із гучних випадків, за даними СБУ – спроба угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році.
Його намагався здійснити командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.
«Він мав здійснити посадку літака на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі вчинення злочину. А суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ, засудивши до 12 років позбавлення волі», – додають у відомстві.
Напередодні стало відомо, що СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві.
Також нагадаємо, що помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.
До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.
У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.