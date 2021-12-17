СБУ затримала понад тисячу російських бойовиків за вісім років війни

Із 2014 року було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб

Служба безпеки ідентифікувала понад 1300 російських найманців, більшість із них затримано

Протягом 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР». За даними пресцентру СБУ, із них було затримано 1096.

За інформацією відомства, за цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність шести терористичних груп та ліквідовано 210 схронів зі зброєю.

Графіка СБУ

«Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, було розпочато понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти держбезпеки України, а 688 вироків суду набрали чинності.

Один із гучних випадків, за даними СБУ – спроба угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році.

Його намагався здійснити командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

«Він мав здійснити посадку літака на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі вчинення злочину. А суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ, засудивши до 12 років позбавлення волі», – додають у відомстві.

Напередодні стало відомо, що СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві.

Також нагадаємо, що помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.



