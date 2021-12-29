Війна Росії проти України: основні сценарії розвитку конфлікту

Чим закінчиться протистояння Росії та України?

Днями секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на відстані двохсот кілометрів від українського кордону Кремль зосередив вже 122 тисячі військових. Це означає, що нарощування сил продовжується попри перемовини між президентами Путіним і Байденом, пише Радіо Свобода.

Тут варто відзначити, що ще цієї весни, під час попереднього загострення, в Міноборони України заявляли: один із найімовірніших сценаріїв ескалації – вторгнення на південь країни із ціллю вирішити проблему водозабезпечення анексованого Криму.

Журналісти спробували дати прогноз, яким буде наступнтй рік для конфлікту на Донбасі? Російська армія може прорвати український кордон взимку? Донбас, Крим, Білорусь: звідки чекати на удар?

Чи Путін відведе війська?

«Перспектива масштабної війни буде «маячити» до тих пір, поки Україна буде слабкою, вразливою мішенню. А для того, щоб Україна перестала бути вразливою потрібен такий вагомий рівень переозброєння, починаючи з крилатих ракет «Нептун». І якщо брати дивізіони, то там треба три-чотири дивізіони щонайменше, щоб мати певний паритет з ракетними силами Чорноморського флоту», – розповідає Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

Нагадаємо, за останній тиждень на Донбасі було поранено чотирьох військових, двоє з них перебувають у важкому стані.

Як відомо, 22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

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