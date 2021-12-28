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    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)

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    Жодні снігопади чи зливи не завадять нашим бійцям захищати Батьківщину - Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Жодні снігопади чи зливи не завадять нашим бійцям захищати Батьківщину
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Суворі погодні умови не перешкода для тренувань!

    Солдати Збройних сил України готуються до ескалації війни.

    Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади не втрачають жодної можливості для вдосконалення своїх умінь та навичок. Так само наполегливо тренуються й Миргородські авіатори.

    «Посилені тренування, постійні відпрацювання навичок льотного складу та наземних служб забезпечення на летовищі надзвичайно важливі, адже незалежно від місцевості, часу та погодних умов, повітряний простір країни завжди перебуває під надійним захистом українських військовиків-авіаторів» − повідомляє прес-служба Міноборони.

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    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Раніше Арестович казав, що Росія вимагає визнати «Спутник V» для відкриття КПВВ на Донбасі.

    Як відомо, 22 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

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    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони
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    Українські воїни провели важке тренування у негоду (фото)