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    Доба на Донбасі: окупанти тричі порушили «всеосяжне перемир'я»

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    Українські&nbsp;воїни вогонь у відповідь не відкривали - Доба на Донбасі: окупанти тричі порушили «всеосяжне перемир'я»
    Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості щодо «всеосяжного перемир'я».

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

    «Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – заявили у штабі.

    Крім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    «Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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