Президент Азербайджану звинуватив Вірменію у підготовці до великої війни



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За словами Алієва, прем'єр Вірменії свідомо здійснює провокації для ескалації карабаського конфлікту

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія сконцентрувала збройні сили у зоні карабаського конфлікту, що свідчить про підготовку до війни.

Про це повідомляє офіційний сайт президента Азербайджану.

За словами Алієва, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян свідомо здійснює провокації для ескалації карабаського конфлікту.

«Вірменія проводить незаконне заселення. Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це – злочин. Привозити звідкись людей і розселяти їх на окупованих землях – злочин», – сказав Алієв.

Він підкреслив, що однією із причин сутички в липні між країнами була спроба Вірменії дізнатися, якою буде реакція її союзників з Організації Договору про колективну безпеку.

«Тому що вони готуються до нової великої війни. У нас є оперативні дані розвідки. Ми знаємо, що відбувається навколо нас. Знаємо і повинні знати», – зазначив Алієв.

Раніше глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян заявив про «закомплексованість» України при сприйнятті суті нагірно-карабахського конфлікту.

Нагадаємо, 12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Сторони звинуватили один одного в провокаціях. На наступний день МЗС України заявило про «глибоку стурбованість» тим, що відбувається. Київ підкреслив, що «виступає за політичне врегулювання ситуації на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки». Після цього українського посла викликали в МЗС Вірменії.

14 липня на третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану, загинули сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів. Дві країни звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.

Як повідомлялося, представники молодіжного крила вірменської партії «Дашнакцутюн» облили борщем посольство України в Єревані, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.