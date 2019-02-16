Окупанти гатили з гранатометів поблизу Авдіївки. Є поранений військовий



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник двічі обстріляв позиції наших військ у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів українських захисників не зареєстровано.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 15 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.