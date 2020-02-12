Доба на Донбасі: п'ять обстрілів, ворог гатить із 120-мм мінометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції

Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме:

тричі в районі Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем,

неподалік населеного пункту Кримське - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби, 12 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, на Луганщині бойовики проводять вогневу розвідку українських позицій.