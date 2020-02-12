Доба на Донбасі: п'ять обстрілів, ворог гатить із 120-мм мінометів
Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм
11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме:
- тричі в районі Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем,
- неподалік населеного пункту Кримське - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби, 12 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, на Луганщині бойовики проводять вогневу розвідку українських позицій.