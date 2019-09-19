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    Доба на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил

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    Українські військові на Донбасі - Доба на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
    Українські військові на Донбасі

    Противник стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    У середу, 18 вересня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Березового – зі стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Золотого – зі стрілецької зброї.

    Напередодні в ОБСЄ заявили про різке збільшення порушень перемир'я на Донбасі.

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