Доба на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил



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Українські військові на Донбасі

Противник стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У середу, 18 вересня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Березового – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Золотого – зі стрілецької зброї.

Напередодні в ОБСЄ заявили про різке збільшення порушень перемир'я на Донбасі.