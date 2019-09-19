Доба на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
Противник стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї
У середу, 18 вересня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Березового – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Золотого – зі стрілецької зброї.
Напередодні в ОБСЄ заявили про різке збільшення порушень перемир'я на Донбасі.