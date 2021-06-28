Доба на Донбасі: російські найманці гатять по українських позиціях, є поранений

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотника

Протягом минулої доби, 27 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу «Орлан-10») з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 28 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.