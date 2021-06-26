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    Загинув у останній день контракту: що відомо про вбитого на Донбасі бійця

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    Загиблий&nbsp;був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує - Загинув у останній день контракту: що відомо про вбитого на Донбасі бійця
    Загиблий був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує
    Фото: focus.ua

    У Андрія Гонара залишилося троє дітей

    На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє ТСН.

    Відомо, що загиблий боєць Андрій Гонар був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На війні з 2015 року. Він був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує.

    Снаряд впав за метрів десять від Андрія, повалив дерево, розтрощив паркан. Десь близько 5:20 почався обстріл. Останнім з дому виходив старший сержант Гонар.

    Побратимам дуже боляче говорити про втрату, але вона знаходять сили, аби інші знали, якою «золотою людиною» був їхній сержант.

    Військовослужбовець ВСУ Кіпіш згадує, як Андрій Гонар годував їх смаженою рибою, риболовлю любив. Бачилися вона за 12 годин до його загибелі – сфотографував хлопців на пам'ять.

    У бійця залишилося троє дітей. Так співпало, що саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий, аби і далі бути на передовій.

    Як відомо, від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

    Нагадаємо: українські військовослужбовці знищили опорний пункт і БМП окупантів на Донбасі. Серію нищівних ударів українські бійці завдали у відповідь на систематичні обстріли боєприпасами, не передбаченими Мінськими домовленостями.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Кривий Ріг обстріл ВСУ
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    Загинув у останній день контракту: що відомо про вбитого на Донбасі бійця