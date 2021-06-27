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    Події в Україні

    Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

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    Станом на 7 годину ранку, бойових втрат серед українських захисників немає - Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
    Станом на 7 годину ранку, бойових втрат серед українських захисників немає
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби окупанти 15 разів зривали «тишу» на сході України

    Протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовий.

    Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

    «Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

    Біля Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    У районі населеного пункту Такалівка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

    У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

    Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.

    Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

    Біля Широкиного окупанти обстрілювали українських військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У районі Красногорівки зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ озброєння
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    Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ