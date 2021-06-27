Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Станом на 7 годину ранку, бойових втрат серед українських захисників немає

Минулої доби окупанти 15 разів зривали «тишу» на сході України

Протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовий.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

«Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

Біля Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Такалівка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Неподалік Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля Широкиного окупанти обстрілювали українських військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Красногорівки зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.