«Я не відчуваю докорів сумління». Найкращий снайпер ЗСУ дав інтерв'ю про війну

На рахунку «Курта» понад 50 ліквідованих цілей. Нещодавно він «зняв» ціль на рекордній відстані у 2161 м

Боєць Збройних Сил України з позивним «Курт» на прохання журналістів погодився озвучити деякі подробиці своєї військової служби у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Цей воїн оцінюється командуванням як найбільш влучний стрілець.

На передовій він займається снайперською, контрснайперською, розвідувальною та диверсійною справою. Розмова з ним вийшла на сайті одеської інтернетгазети Думская.net.

«Курт» каже, що у нього не трапляється панічних нападів, й уражені ним вороги ночами йому не сняться.

«Ні, не сняться. Я виконую свій обов'язок і не відчуваю докорів сумління через те, що захищаю Україну і українців, що знищую людей, які збираються вбивати всіх нас. Не буде Збройних Сил, завтра вони прийдуть в ту ж Одесу і влаштують бійню, це ж очевидно. А з приводу снів... На фронті взагалі їх немає. У відпустці, та, сниться війна, але це явно не те, про що ви питаєте. Мій головний страх - що буде, коли війна закінчиться. Що мені робити? Я звик і люблю стріляти. Напевно, треба буде якийсь полігон організувати», — зазначає військовий.

Російських окупантів, яких він «відпрацьовує», «Курт» сприймає виключно як мішені.

«Я не думаю про ціль як про людину, це категорично не можна робити. Спочатку, звичайно, бувають такі думки, але потім вчишся абстрагуватися і розглядати те, що відбувається просто як тактичне завдання. З'являється в прицілі ціль — знищуєш. Але я розумію, про що ви. Так, бувають моменти, коли відчуваєш себе Богом. Ось жива людина, ти його розглядаєш в усіх подробицях. Він палить, справляє природні потреби. Й тільки від тебе залежить, скільки затяжок він зробить й скільки, вибачте, попісяє. Ти приймаєш рішення і припиняєш його життя. Однак, такі думки треба припиняти. Ціль — це ціль, це противник. Артилеристам, звичайно, легше, вони не бачать очей своїх жертв», — пояснює він особливості роботи снайпера.

На рахунку «Курта» понад 50 ліквідованих цілей. Кожне з усунень противника зараз знімається на камеру.

Нещодавно він «зняв» ціль на рекордній відстані у 2161 м, хоча його зброя розрахована до використання до 2 км, одначе «Курт» змін посилити її функції.

Росіяни знають його особисті дані й навіть оголосили винагороду за нього.

Нагадаємо, ранком 26 червня 2021 року під час артилерійського обстрілу з боку російських сил в донецькому передмісті Піски загинув батько трьох дітей з Кривого Рогу, захисник України Андрій Гонар.

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