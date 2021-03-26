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    Доба на Донбасі: російські окупанти здійснили вісім обстрілів

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    Доба на Донбасі: російські окупанти здійснили вісім обстрілів - Доба на Донбасі: російські окупанти здійснили вісім обстрілів
    Доба на Донбасі: російські окупанти здійснили вісім обстрілів

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

    Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Неподалік Широкине, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.

    Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК
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