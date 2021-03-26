Доба на Донбасі: російські окупанти здійснили вісім обстрілів

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Широкине, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.