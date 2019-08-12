Доба на Донбасі: вісім ворожих обстрілів, одного військового поранено
Бойовики стріляли у неділю з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
У неділю, 11 серпня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів:
- поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
- в районі Павлополя – із застосуванням гранатометів різних систем;
- неподалік Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» наші позиції були обстріляні три рази:
- неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
- поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі Золотого-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.