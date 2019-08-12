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    Доба на Донбасі: вісім ворожих обстрілів, одного військового поранено

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    Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню - Доба на Донбасі: вісім ворожих обстрілів, одного військового поранено
    Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню

    Бойовики стріляли у неділю з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У неділю, 11 серпня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів:

    • поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів;
    • неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
    • в районі Павлополя – із застосуванням гранатометів різних систем;
    • неподалік Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» наші позиції були обстріляні три рази:

    • неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі Золотого-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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