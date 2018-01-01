Доба в АТО: бойовики били з мінометів і артилерії, двоє бійців поранені
- Сьогодні, 06:30
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Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку ворог після обіду активізувався у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського.
З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого.
На донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.
Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.
Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє українських захисників. Військовослужбовців оперативно доставлено до військових шпиталів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.