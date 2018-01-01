  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: бойовики били з мінометів і артилерії, двоє бійців поранені

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО
    Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог після обіду активізувався у
    • Сьогодні, 06:30
    • Розсилка
    <span>Доба в АТО: бойовики гатили з мінометів, двох українських бійців поранено</span>
    Доба в АТО: бойовики гатили з мінометів, двох українських бійців поранено

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО

    Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку ворог після обіду активізувався у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського.

    З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого.

    На донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

    Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє українських захисників. Військовослужбовців оперативно доставлено до військових шпиталів. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

    Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ