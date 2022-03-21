За 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну – Арестович
Станом на 21 березня українські війська знищили 11 батальйонів танків
Арестович: «Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації»
З початку вторгнення Росія втратила в Україні три ударні армії і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили:
- 11 батальйонів танків
- 34 батальйони бойових броньованих машин
- п’ять дивізіонів РСЗВ
- 17 дивізіонів ствольної артилерії
- майже 5 авіаполків літаків
- п’ять авіаполків вертольотів
«Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації», – зазначив Арестович.
Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.