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    Події в Україні

    За 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну – Арестович

    Станом на 21 березня українські війська знищили 11 батальйонів танків - За 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну – Арестович

    Станом на 21 березня українські війська знищили 11 батальйонів танків

    фото: ЗСУ

    Арестович: «Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації»

    З початку вторгнення Росія втратила в Україні три ударні армії і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

    За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили:

    • 11 батальйонів танків
    • 34 батальйони бойових броньованих машин
    • п’ять дивізіонів РСЗВ
    • 17 дивізіонів ствольної артилерії
    • майже 5 авіаполків літаків
    • п’ять авіаполків вертольотів

    «Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації», – зазначив Арестович.

    Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    За 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну – Арестович