За 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну – Арестович

Арестович: «Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації»

З початку вторгнення Росія втратила в Україні три ударні армії і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили:

11 батальйонів танків

34 батальйони бойових броньованих машин

п’ять дивізіонів РСЗВ

17 дивізіонів ствольної артилерії

майже 5 авіаполків літаків

п’ять авіаполків вертольотів

«Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.