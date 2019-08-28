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    Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 28 серпня

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    Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 28 серпня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/долар

    Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 серпня встановлені на такому рівні:

    25,164930 грн за долар;

    27,943138 грн за євро;

    0,379790 грн за російський рубль;

    30,898588 грн за фунт стерлінгів.

    Національний банк України станом на 28 серпня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1239,375850;

    Срібло — 13,794664 грн;

    Платина — 688,519651 грн;

    Паладій — 1181,244085 грн.

    Порівняно з 27 серпня курс всіх зазначених металів зріс, окрім паладія та платини, курс яких впав.

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