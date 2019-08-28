Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 28 серпня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/долар
Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 серпня встановлені на такому рівні:
25,164930 грн за долар;
27,943138 грн за євро;
0,379790 грн за російський рубль;
30,898588 грн за фунт стерлінгів.
Національний банк України станом на 28 серпня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1239,375850;
Срібло — 13,794664 грн;
Платина — 688,519651 грн;
Паладій — 1181,244085 грн.
Порівняно з 27 серпня курс всіх зазначених металів зріс, окрім паладія та платини, курс яких впав.