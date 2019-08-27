Нацбанк обвалив гривню після свят: курс валют на 27 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,06 грн/долар

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD після того, як підвищив її курс перед святами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-26 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 серпня встановлені на такому рівні:

25,062890 грн за долар;

27,732088 грн за євро;

0,382030 грн за російський рубль;

30,659113 грн за фунт стерлінгів.

Крім того, Національний банк України станом на 27 серпня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1205,059879;

Срібло — 13,666221 грн;

Платина — 688,950986 грн;

Паладій — 1190,958530 грн.

Порівняно з 26 серпня курс всіх зазначених металів знизився, окрім платини, курс якої зріс.