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    Економіка та фінанси

    Нацбанк обвалив гривню після свят: курс валют на 27 серпня

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    Нацбанк обвалив гривню після свят: курс валют на 27 серпня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,06 грн/долар

    Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD після того, як підвищив її курс перед святами.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-26 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 серпня встановлені на такому рівні:

    25,062890 грн за долар;

    27,732088 грн за євро;

    0,382030 грн за російський рубль;

    30,659113 грн за фунт стерлінгів.

    Крім того, Національний банк України станом на 27 серпня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1205,059879;

    Срібло — 13,666221 грн;

    Платина — 688,950986 грн;

    Паладій — 1190,958530 грн.

    Порівняно з 26 серпня курс всіх зазначених металів знизився, окрім платини, курс якої зріс.

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