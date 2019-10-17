Долар та євро подорожчали: курс валют на 17 жовтня



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За тиждень - з 10 по 17 жовтня - гривня ослабла по відношенню до долара на 14 копійок

На 17 жовтня офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,83 грн за долар та 27,38 грн за євро.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Порівняно із 16 жовтня курс долара виріс на п'ять копійок після помітного зростання на 24 копійки на день раніше.

За тиждень - з 10 по 17 жовтня - гривня ослабла по відношенню до долара на 14 копійок.

Курс євро у четвер виріс на 10 копійок після зростання на 18 копійок в попередній банківський день.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.