Ексрегіонал Марков закликав захопити Україну силою (відео)

Марков зазначив, що Росія мирним шляхом не поверне симпатії українського народу

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Ігор Марков, який після 2014 року виїхав у Росію, де переховується від українського правосуддя, днями в ефірі російського державного телеканалу (на ток-шоу Володимира Соловйова) зробив заяву про те, що Росія не має ніяких шансів мирним шляхом повернути собі симпатії українського народу. Відповідно, єдиний шлях повернути Україну під свій уплив – захопити силою.

Марков висловив думку, що всі гроші українського політикуму містяться на Заході, як і всі запасні аеродроми. «Я ще раз повторю, що розмовляти там немає з ким. У нас є єдиний шлях – силове вирішення питання на Україні», – наголосив він.

Блогер Денис Казанський на своєму Youtube-каналі проаналізував останні заяви політика, що завжди відзначався українофобськими поглядами.

Казанський підкреслив, що такі заяви означають: росіяни ніколи не зможуть піти чесним демократичним шляхом, аби перемогти в Україні та переконати українців у привабливості проросійського курсу. І єдиний шлях зробити Україну проросійською, на думку українофобів, застосувати силу.

Нагадаємо, що Ігор Марков разом із Миколою Азаровим входять до «Комітету порятунку» України, що створений 2014 року та об’єднує колишніх регіоналів.

Отож, колишня «українська» влада відкрито закликає на російських федеральних каналах до воєнного захоплення нашої країни.

Додамо, що український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

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