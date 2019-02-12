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    Дональд Туск наступного тижня приїде в Україну

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    <span>Президент України Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск, Брюссель, 22 червня 2017 року</span> - Дональд Туск наступного тижня приїде в Україну
    Президент України Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск, Брюссель, 22 червня 2017 року

    На одному із заходів Туск виступатиме із промовою українською мовою

    Голова Європейської Ради Дональд Туск 18-20 лютого здійснить візит до України.

    Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    За інформацією журналіста, європейський чиновник у рамках візиту відвідає Львів та Київ.

    «Очікується, що він виступить українською мовою щонайменше один раз», - повідомив кореспондент.

    Нагадаємо, 13 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із президентом Ради ЄС Дональдом Туском. Під час зустрічі вони обговорили російську агресію в Керченській протоці та відсутність прогресу з боку Росії в імплементації Мінських домовленостей. 

    Також 13 грудня 2018 року Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.

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