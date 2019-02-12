Дональд Туск наступного тижня приїде в Україну



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Президент України Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск, Брюссель, 22 червня 2017 року

На одному із заходів Туск виступатиме із промовою українською мовою

Голова Європейської Ради Дональд Туск 18-20 лютого здійснить візит до України.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За інформацією журналіста, європейський чиновник у рамках візиту відвідає Львів та Київ.

«Очікується, що він виступить українською мовою щонайменше один раз», - повідомив кореспондент.

Donald Tusk will go to #Ukraine on 18-20 February. Kyiv & Lviv. Expect him to speak Ukrainian at least on 1 occasion. #EuroMaidan #Crimea #azovsea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із президентом Ради ЄС Дональдом Туском. Під час зустрічі вони обговорили російську агресію в Керченській протоці та відсутність прогресу з боку Росії в імплементації Мінських домовленостей.

Також 13 грудня 2018 року Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.