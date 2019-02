Дональд Туск наступного тижня приїде в Україну

На одному із заходів Туск виступатиме із промовою українською мовою

Голова Європейської Ради Дональд Туск 18-20 лютого здійснить візит до України.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За інформацією журналіста, європейський чиновник у рамках візиту відвідає Львів та Київ.

«Очікується, що він виступить українською мовою щонайменше один раз», - повідомив кореспондент.

