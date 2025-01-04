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Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
Тепер ВЛК не буде обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний»
фото з відкритих джерел

Пройти повторну ВЛК обмежено придатні мають до 4 лютого

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня. 

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).

Також встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Направлення на ВЛК має надати:

  • для військовозобов'язаного – ТЦК та СП;
  • для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

З повним переліком хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку, можна ознайомитись тут.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

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Теги: війна військові військомат військовозобов'язаний Міноборони

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