Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство Фаріон. У Львові підозрюваного Зінченка доставили до зали суду (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство Фаріон. У Львові підозрюваного Зінченка доставили до зали суду (відео)
В'ячеслав Зінченко підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон
фото: скріншот з відео

В'ячеслав Зінченко заявив, що шість разів оголошував голодування

Сьогодні, 3 січня, розпочався розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка вже доставили до суду. Відповідне відео публікує «Новини. Live Львів».

Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, доставили до судової зали. Під Шевченківським судом його зустріли люди вигуками – «довічне» і «волю».

Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що шість разів оголошував голодування. За його словами, ці голодування не тривали понад 36 годин, тому «були формальними». Також він продовжує заперечувати свою провину.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вбивство суд Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заради спадку ректора Анатолія Українця мешканка окупованої Макіївки пішла по судах
Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі Судові хроніки
27 грудня, 2024, 13:17
Підозрюваний у залі суду
Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному
3 грудня, 2024, 16:30
Владислав Сорд 5 грудня отримав другу підозру
Суд відмовився взяти під варту ексвійськового та блогера Владислава Сорда
6 грудня, 2024, 23:17
Зловмисники хотіли підірвати волонтерів, оскільки ті відмовилися платити за вигаданий борг
На Черкащині зловмисники намагалися вбити сім'ю волонтерів через вигаданий борг
10 грудня, 2024, 10:13
Нетаньягу має багато звинувачень у злочинах
Прем'єр Ізраїлю вперше постане перед судом: у чому його звинувачено
10 грудня, 2024, 07:58
27 липня 2023 року Верховна Рада позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень після скандалу з відпочинком за кордоном
Підозрюваний екснардеп, який у війну злітав на Мальдіви, тишком повернув вилучену готівку
14 грудня, 2024, 12:00
Трагедія сталася вранці 15 грудня поблизу села Чижиків
Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи
17 грудня, 2024, 05:03
Мотив нападу досі не з'ясований
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
23 грудня, 2024, 02:25
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
26 грудня, 2024, 17:30

Кримінал

Вбивство Фаріон. У Львові підозрюваного Зінченка доставили до зали суду (відео)
Вбивство Фаріон. У Львові підозрюваного Зінченка доставили до зали суду (відео)
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
Апеляція залишила без змін тюремний вирок для експосадовця Держекспортконтролю
Апеляція залишила без змін тюремний вирок для експосадовця Держекспортконтролю
Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України
Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України
94,8 млн грн на трансформаторах під час війни: з Болгарії екстрадовано підозрювану
94,8 млн грн на трансформаторах під час війни: з Болгарії екстрадовано підозрювану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
14K
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua