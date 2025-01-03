Вбивство Фаріон. У Львові підозрюваного Зінченка доставили до зали суду (відео)

В'ячеслав Зінченко заявив, що шість разів оголошував голодування

Сьогодні, 3 січня, розпочався розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка вже доставили до суду. Відповідне відео публікує «Новини. Live Львів».

Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, доставили до судової зали. Під Шевченківським судом його зустріли люди вигуками – «довічне» і «волю».

Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що шість разів оголошував голодування. За його словами, ці голодування не тривали понад 36 годин, тому «були формальними». Також він продовжує заперечувати свою провину.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.