4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна нікому розповідати про свої плани

4 січня, Всесвітній день абетки Брайля, Всесвітній день гіпнозу. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста.

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Всесвітній день абетки Брайля

Всесвітній день абетки Брайля ми відзначаємо 4 січня, в день народження її автора. Без можливості читати важко уявити собі людське життя загалом, а особливо – навчання дітей. На жаль, люди, які мають дуже слабкий зір або не бачать зовсім, позбавлені можливості читати звичайні книги. Це значно знижує якість їхнього життя, а незрячі діти не можуть отримати повноцінну освіту. Саме з метою допомогти таким людям подолати проблему, що здавалася безнадійною, і було створено абетку Брайля – особливі тактильні символи, що дозволяють незрячим читати нарівні з іншими людьми.

4 січня 1809 року у Франції в сім’ї майстра шкіряної справи Сімона-Рене Брайля народився син, якого назвали Луї. На той час в родині вже було троє старших дітей. Одного разу, граючись у майстерні батька гострим шилом, трирічний Луї поранив око. Сталося запалення, яке згодом перейшло й на друге око. В результаті до п’ятирічного віку хлопчик осліп.

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У ті часи для незрячих було дуже мало можливостей, але батьки Луї хотіли, щоб він неодмінно отримав освіту. Хлопчик ходив у місцеву школу, хоч не мав змоги читати й писати, а міг лише слухати. Попри це, він був відмінником у школі завдяки своїй прекрасній пам’яті.

Всесвітній день гіпнозу

Всесвітній день гіпнозу почали відзначати 4 січня з 2006 року. Його приурочили до дня смерті ірландського доктора Джека Гібсона, що присвятив свою працю лікуванню психосоматичних розладів за допомогою гіпнозу.

Метою цього свята стало донесення достовірної інформації щодо незвичного методу лікування, який набув дурної слави завдяки голлівудському кінематографу. У кінострічках часто зображали людей, що під гіпнозом були здатні на непритаманні їм вчинки або навіть злочини. Згідно з висновками лікарської спільноти, медична техніка гіпнозу не має нічого спільного з кіношною.

Яке сьогодні релігійне свято

4 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії та став там ігуменом. В його монастирі віднайшли прихисток чимало монахів, що втекли від переслідувань іконоборцями. Помер приблизно 800 року.

Що не можна робити цього дня

Не варто змінювати місце роботи.

Заборонено підслуховувати і підглядати.

Не можна нікому розповідати про свої плани.

Народні прикмети і традиції

Почути в лісі крик лисиці – до негоди;

Червона зоря вказує на те, що буде вітряно;

Вночі зоряне небо – чекайте на сонце та мороз;

Хмари низько висять – буде заметіль;

Безхмарне небо – ще довго будуть стояти морози;

На деревах лежить багато снігу – влітку бджолярі зберуть багато меду;

Повня і ясна погода – до великої повені навесні.

Пам’ятні події 4 січня

1493 рік – Христофор Колумб відкрив Америку і попрямував назад до Іспанії;

1494 рік – в Цетинє (сучасна Чорногорія) видають звід православних пісень «Осмогласник» – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею;

1885 рік – у штаті Айова доктор Вільям Грант проводять першу у світі успішну операцію з видалення апендикса;

1912 рік – Місяць опиняється на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км);

1914 рік – після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» повертається до Лувру;

1919 рік – Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1919 рік – Українська Центральна Рада забороняє обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей;

1936 рік – Billboard друкує перший чарт, незабаром цей чарт отримує статус офіційного всеамериканського гітпараду;

1943 рік – американський журнал «Тайм» підбиває підсумки 1942 року і називає «людиною року» Сталіна;

1948 рік – після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою;

1951 рік – війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно беруть Сеул;

1954 рік – Елвіс Преслі записує свої перші пісні;

1958 рік – після 92 днів перебування у космосі входить у атмосферу і згорає перший штучний супутник Землі «Спутник 1» – перший зроблений людиною космічний об'єкт;

1970 рік – учасники гурту The Beatles востаннє спільно збираються на студії для запису пісні Let It Be;

1985 рік – в одній з клінік північного Лондона народжується дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері;

1991 рік – гурт Nirvana підписує контракт із компанією Geffen;

1992 рік – Албанія та Узбекистан визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 рік – марсохід «Спіріт» здійснює посадку на Марсі;

2004 рік – після «революції троянд» у Грузії відбуваються президентські вибори;

2007 рік – Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік – відкривають найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.