Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»

За словами Южаніної, благодійний фонд, який очолює Милованов, може щорічно отримувати не менше, ніж 50 млн грн

Благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна.

«Державна «Укрпошта» під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки» (код 35133288). Відмовитися від цього неможливо – стягнення внесено у програмне забезпечення «Укрпошти», – зазначила вона.

За словами нардепки, «Укрпошта» під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 грн фото: Telegram/Ніна Южаніна

Нардепка наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління.

«Саме той Милованов Тимофій – міністр економіки першого уряду Зеленського. Саме той Милованов Тимофій – діючий позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака», – наголосила Южаніна.

За підрахунками депутатки від «Європейської солідарності», благодійний фонд може щорічно отримувати не менше, ніж 50 млн грн – стільки посилок прийняла «Укрпошта» у 2023 році.

Нагадаємо, президента Київської школи економіки, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова було призначено в листопаді 2020 року позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як відомо, Тимофій Милованов народився 1975 року. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю «економічна теорія» у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вишах. 7 липня 2016 року Верховна Рада України обрала Тимофія Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради.

Як повідомляв «Главком», школа Милованова раніше потрапляла у тендерні скандали.

До слова, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.