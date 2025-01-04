Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву

Темпи залучень українців з ТОТ у російську армію досить високі

За 2024 рік окупанти залучили у свою армію майже 10 тисяч жителів ТОТ

Упродовж 2024 року російські загарбники мали на меті забрати до своєї армії 10, 4 тис. Жителів тимчасово окупованих територій України. Майже 10 тисяч мешканців з ТОТ долучились до армії РФ. Про це йдеться у звіті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти приваблюють потенційних контрактників виплатами.

«У період із початку січня до початку листопада 2024 року 9,6 тис. жителів окупованих регіонів України підписали контракт із міністерством оборони РФ на проходження військової служби, що складає близько 93% від встановленого окупантами цільового показника у 10,4 тис. осіб на 2024 рік», – йдеться у звіті.

У звіті вказано, що темпи залучень українців у російську армію досить високі.

«У річному вимірі найвищі показники залучення населення до проходження контрактної служби фіксуються на тимчасово окупованих територіях Запорізької (залучено понад 330 осіб, близько 135% цільового показника), Херсонської (понад 260 осіб, близько 105% цільового показника) і Донецької (понад 3150 осіб, близько 105%) областей, які вже перевиконали встановлений окупантами план», – зазначено у звіті.

Згідно з даними ЦНС, найменший відсоток виконання плану окупантів із залучення українців до своїх лав у Криму (трохи більше ніж 80%).

У звіті вказано, що залученню населення ТОТ України до проходження військової контрактної служби у ЗС РФ сприяє скрутне матеріальне становище й високий рівень безробіття поміж жителів окупованих регіонів (насамперед ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей), агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія Кремля, а також російська державна політика, спрямована на постійне підвищення фінансових виплат і рівня соціального захисту учасників повномасштабної збройної агресії РФ проти України та членів їхніх сімей.

До слова, що з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо поховати людину.

Нагадаємо, що в Україні очікується суттєве похолодання, а рівень енергоспоживання у морозну погоду завжди зростає. Тому, щоб уникнути проблеми дефіциту електроенергії, Укренерго нагадує прості рекомендації українцям аби знизити навантаження на енергосистему в період похолодання.