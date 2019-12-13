Донбас: окупанти чотири рази обстріляли позиції українських військових



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Від початку доби втрат серед підрозділів Операції Об'єднаних сил немає

Станом на 18.00 п'ятниці, 13 грудня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів.