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    Допомога безробітним в Україні розширюється: що зміниться

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    Тепер&nbsp;допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину - Допомога безробітним в Україні розширюється: що зміниться
    Тепер допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину
    Фото з відкритих джерел

    Набули чинності зміни до статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом міністрів України

    В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою на початку лютого цього року.

    Документ був опублікований у виданні «Голос України» 3 березня і набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

    До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню Covid-19.

    Відповідно до закону, допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

    Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

    До слова, у лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

    В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становила 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

    За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

    Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

    Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

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    Теги: Кабмін закон фінансування безробіття
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