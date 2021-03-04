Допомога безробітним в Україні розширюється: що зміниться

Тепер допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину

Набули чинності зміни до статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом міністрів України

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою на початку лютого цього року.

Документ був опублікований у виданні «Голос України» 3 березня і набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню Covid-19.

Відповідно до закону, допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

До слова, у лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становила 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).