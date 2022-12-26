Кремль вигадав новий метод підготовки військових
У Росії вірять, що новий метод підготовки бійців допоможе їм «якнайшвидше перемогти»
У Кремлі пропонують створити центри підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Із новою пропозицією виступили віцепрем'єр, повпред президента РФ у ДФО Юрій Трутнєв та перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Центри підготовки російських військових створять за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.
«Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно. І сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях. Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли», – пояснив Трутнєв.
Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.
Міноборони РФ заявило, що у результаті вибухів на аеродромі загинули троє військовослужбовців. Стверджують, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому «Енгельс».
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