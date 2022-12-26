Головна Новини
search button user button menu button

Кремль вигадав новий метод підготовки військових

Олександра Садова
glavcom.ua
Кремль вигадав новий метод підготовки військових
фото з відкритих джерел

У Росії вірять, що новий метод підготовки бійців допоможе їм «якнайшвидше перемогти»

У Кремлі пропонують створити центри підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Із новою пропозицією виступили віцепрем'єр, повпред президента РФ у ДФО Юрій Трутнєв та перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Центри підготовки російських військових створять за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.

«Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно. І сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, але і значної частини РФ. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри в інших територіях. Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли», – пояснив Трутнєв.

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Міноборони РФ заявило, що у результаті вибухів на аеродромі загинули троє військовослужбовців. Стверджують, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому «Енгельс». 

Читайте також: 

Теги: росія окупанти війна військові навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Война не думает сбавлять обороты
Кремль готовится к очередному «жесту доброй воли»?
Сьогодні, 09:30
Пропагандисти вигадали міфічне «суттєве просування російських військових у демілітаризації України»  
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
23 грудня, 13:35
Російський священнослужитель нагадав, що не варто молитися про те, щоб «дупі було тепло й холодильник був не пустий»
Московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео)
Сьогодні, 11:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
45K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
35K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
9792
Наступ із Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів
9453
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
8540
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі

Новини

Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25
Financial Times: Суровікін допускає контрнаступ ЗСУ взимку
Сьогодні, 13:07
СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО
Сьогодні, 12:49
Кремль вигадав новий метод підготовки військових
Сьогодні, 12:41

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту