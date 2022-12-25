Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії

glavcom.ua
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін неодноразово погрожував російським утікачам
фото з відкритих джерел

Російська влада хоче для тих, хто залишив РФ, ввести підвищену ставку оподаткування

Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає за необхідне скасувати преференції для тих, хто виїхав з Росії, і запровадити для них підвищені податки.

«Цілком зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся. Інші повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок – вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких!» – стверджує Володін у своєму телеграм-каналі.

«Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях на віддаленні, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни», – продовжує він.

«Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо. Працюємо над відповідними змінами до законодавства», – заявив спікер держдуми.

У коментарях під його дописом більшість росіян підтримують такі ідеї російської влади. Є такі, що пропонують позбавляти російського громадянства за виїзд із РФ.

Проте, є росіяни, які категорично не підтримують ні пропозиції Володіна, ні дії Кремля. «Маячня! Займіться економікою, пане Володін!», «Вважаю, що так ви позбавите країну найрозумніших спеціалістів», «Яке вам до них діло? Це їхнє право. Займіться справедливістю в Росії», – пишуть деякі росіяни.

«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії фото 1
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії фото 2
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії фото 3

Серед невдоволених росіян є й ті, які вважають Путіна таким, що з’їхав з глузду. «Не вижу никакого смысла убивать и умирать за амбиции поехавшего старика, который 20 лет со своими дружками грабили страну, да так грабили, что даже на Украину сил не хватает», – написав один із коментаторів під дописом Володіна.

«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії фото 4

Раніше повідомлялося, що у країні-терористці РФ влада не може визначитися, як зупинити потік «ухилянтів».

Теги: росія війна мобілізація Україна росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не бачить небезпеки для РФ через війну в Україні
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Сьогодні, 12:41
Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки
Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії
Вчора, 21:00
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 10:12

Політика

«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)
Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)
Папа Римський у передріздвяній проповіді згадав про війну в Україні
Папа Римський у передріздвяній проповіді згадав про війну в Україні
Король Іспанії Філіп VI у різдвяній промові підтримав Україну
Король Іспанії Філіп VI у різдвяній промові підтримав Україну
Росія пригрозила Кишиневу «катастрофою» через співпрацю з НАТО. Молдова відреагувала
Росія пригрозила Кишиневу «катастрофою» через співпрацю з НАТО. Молдова відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Києві пролунали вибухи
17K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
14K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
14K
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
12K
Новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі
8340
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту