«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії

Російська влада хоче для тих, хто залишив РФ, ввести підвищену ставку оподаткування

Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає за необхідне скасувати преференції для тих, хто виїхав з Росії, і запровадити для них підвищені податки.

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«Цілком зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся. Інші повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок – вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких!» – стверджує Володін у своєму телеграм-каналі.

«Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях на віддаленні, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства нашої країни», – продовжує він.

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«Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо. Працюємо над відповідними змінами до законодавства», – заявив спікер держдуми.

У коментарях під його дописом більшість росіян підтримують такі ідеї російської влади. Є такі, що пропонують позбавляти російського громадянства за виїзд із РФ.

Проте, є росіяни, які категорично не підтримують ні пропозиції Володіна, ні дії Кремля. «Маячня! Займіться економікою, пане Володін!», «Вважаю, що так ви позбавите країну найрозумніших спеціалістів», «Яке вам до них діло? Це їхнє право. Займіться справедливістю в Росії», – пишуть деякі росіяни.

Серед невдоволених росіян є й ті, які вважають Путіна таким, що з’їхав з глузду. «Не вижу никакого смысла убивать и умирать за амбиции поехавшего старика, который 20 лет со своими дружками грабили страну, да так грабили, что даже на Украину сил не хватает», – написав один із коментаторів під дописом Володіна.

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