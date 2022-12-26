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Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі

glavcom.ua
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі
На аеродромі в Енгельсі базуються літаки, які запускають ракети по Україні
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ заявляє, що аеродром був атакований українським безпілотником

У результаті вибухів, що прогриміли у ніч на 26 грудня на аеродромі в російському Енгельсі, загинули троє військовослужбовців. Про це повідомило міноборони РФ.

Міноборони РФ заявляє, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому «Енгельс».

«Внаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення», – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що після атаки на аеродром авіаційна техніка пошкоджень не зазнала.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджує, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею.

Нагадаємо також, що зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також 6 грудня на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Теги: вибух росія війна аеродром

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