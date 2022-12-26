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Московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео)
Російський священнослужитель нагадав, що не варто молитися про те, щоб «дупі було тепло й холодильник був не пустий»
фото з відкритих джерел

Сама ж РПЦ чомусь вимагає від влади надати її духовенству відстрочку від мобілізації 

Священник російської православної церкви Андрій Ткачов у всіх традиціях кремлівської пропаганди агітував росіян іти вмирати на війну, адже така смерть є дуже почесною. Про це повідомили в одному з російських Telegram-каналів.

Рупор московського патріархату навчив як і за що слід молитися: той, хто воює, аби воював хоробро, а якщо помер у бою, аби пішов у рай, тому що смерть воїна – краще усіх смертей.

«Люди умирают, как свиньи, захлёбываются блевотиной, ели-пили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись, вот тебе и смерть. Или малолетки-зацеперы, его током шваркнуло 3000 вольт, он обугленный на рельсы упал. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину, как герой, как мужчина», – заагітував піп.

До того ж святий отець нагадав, що не варто молитися про те, щоб «дупі було тепло й холодильник був не пустий».

Андрій Ткачов – пропагандист, священнослужитель РПЦ, проповідник та телеведучий. Автор книг. Відомий своїми українофобськими поглядами і проповідями, спрямованними проти існування України як держави, хоча сам є уродженцем Львова. Так, після декількох років діяльності в Україні, під час Майдану назвав нашу державу «бараком божевільних». Крім того, він заявляв, що Україна – це кровожерний демон, існування якого безглуздо, і що вона населена божевільними росіянами.

Нагадаємо, що сама ж РПЦ вимагає від влади надати її духовенству відстрочку від мобілізації. Патріарх Кирило просить у російської влади змилуватися і не відправляти священників російської церкви на війну в Україну. Він хоче передбачити у законодавстві країни-терористки РФ відстрочку від мобілізації для представників духовенства.

Глава РПЦ повідомив, що канони суворо забороняють священнослужителям вступати на військову службу. А підтримувати геноцид українців – дозволяють, адже святий отець неодноразово схвалював війну Кремля і навіть благословляв вбивства українців. 

Раніше патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

Крім того, російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам, тому військове командування РФ залучає їх до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Як відомо, російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Дмитро Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії, тож вони зрадили Бога.

До слова, з осені про Путіна у церквах Росії почали молитися ще й як за царя. Кремлівського диктатора Володимира Путіна московський патріархат прирівняв до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». У самій же молитві загарбників закликають молитися за Путіна.

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Теги: РПЦ

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