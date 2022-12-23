Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal

Пєсков переконує: війна іде за планом, ніяких переговорів не буде, про мирне врегулювання нічого не чули

Кремль вчергове намагається переконати, буцімто війна в Україні розгортається як було заплановано окупантами. А про мирний план, який пропонує Україна, росіяни буцімто нічого не чули. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков сказав, що Кремлю нічого невідомо про новий мирний план України. Наразі контактів між США та РФ щодо зустрічі Путіна та президента США Джозефа Байдена немає. Росіяни традиційно кричать, що політика США щодо країни-терористки РФ носить «провокаційний характер».

Буцімто український оборонний потенціал, а також постачання радянських озброєнь із європейських країн майже зникли, переконують вороги.

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«Можна констатувати суттєвий поступ на шляху демілітаризації України», – сказав також Пєсков. Щоправда, в який бік рухається примарний поступ – не уточнив.

Нещодавно стало відомо, що команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати. За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати. Про це повідомляло видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

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Крім того, російський диктатор Володимир Путін заявив, що відмова Києва від переговорів є дивною.